من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل حياته اليومية في الولايات المتحدة، إلى جانب رؤيته لمستقبله بعد اعتزال كرة القدم، كاشفًا عن طموحات جديدة بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وخلال ظهوره في مقابلة مع قناة «Luzu TV»، أوضح ميسي أن حياته في ميامي تسير بهدوء شديد، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي اعتاده في برشلونة.

وقال إن طبيعة الحياة في منطقته الحالية مختلفة، حيث يعيش الناس بعيدًا عن ضغوط الشهرة، على عكس ما كان يحدث في إسبانيا، حيث اعتاد ممارسة حياته بشكل طبيعي رغم الجماهيرية الكبيرة.

وأكد قائد المنتخب الأرجنتيني أن الروتين اليومي يسيطر على حياته، خاصة مع وجود أطفاله، موضحًا أن أيامه تقتصر على التدريبات والالتزامات العائلية دون خروج متكرر.

وعن مستقبله عقب الاعتزال، كشف ميسي عن رغبته في دخول مجال ملكية الأندية، مؤكدًا أنه لا يرى نفسه في دور المدرب، بل يفضل خوض تجربة امتلاك نادٍ والمشاركة في بنائه وتطويره من البداية، مع التركيز على منح اللاعبين الشباب فرصًا حقيقية للنمو.

وفي ختام حديثه، أشار ميسي إلى أن انخراطه في عالم الأعمال ساعده على الاستعداد لمرحلة ما بعد كرة القدم، مؤكدًا أهمية وجود فريق عمل مؤهل حوله، مضيفًا أن تركيزه طوال مسيرته كان منصبًا على كرة القدم، لكن التفكير في المستقبل أصبح ضرورة لا غنى عنها.

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

