قبل إطلاق One UI 9.0.. تسريبات غامضة تكشف أسرار واجهة Galaxy S26

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق التحديث الكبير المقبل لبرمجياتها، وفقا لتقرير جديد من SamMobile، تمكن الموقع من الوصول إلى تسريب لبرنامج One UI 8.5 واكتشاف أن الشركة قد بدأت التحضير بالفعل لإصدار النسخة التالية من واجهتها المخصصة لنظام أندرويد، والتي ستكون One UI 9.0.





تفاصيل محدودة عن One UI 9.0





في الوقت الذي يقتصر فيه التسريب على ذكر One UI 9 دون أي تفاصيل إضافية، يبدو من المؤكد أن التحديث سيكون مبنيا على أندرويد 17، أما بالنسبة للموعد، فيشير تقرير SamMobile إلى أن التوزيع الرسمي قد يستغرق عاما آخر.

ومع ذلك، فقد أظهرت سامسونج تسارعا ملحوظا في تحديثات البرمجيات مؤخرا، مما يعني أن One UI 9.0 قد يصل في وقت أقرب من One UI 8.0 الذي أطلق في 15 سبتمبر من العام الماضي.





أين سيظهر One UI 9.0 أولا؟





من المرجح أن يكون One UI 9.0 أول تحديث يظهر في الأجهزة القابلة للطي، الهواتف الرائدة التالية في فئة الأجهزة القابلة للطي من سامسونج، مثل Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، من المتوقع أن تأتي مع One UI 9.0 مثبتا مسبقا.





الهاتف الثلاثي الطي قد يكون مفاجأة





إحدى المفاجآت المحتملة هي أن سامسونج قد تعتزم إطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي على مستوى العالم في العام المقبل، والذي قد يأتي أيضا مع One UI 9.0، هذا التحديث سيمنح سامسونج قصة برمجية جديدة لترافق أكثر أجهزتها تطورا وتجريبا حتى الآن.





هل ستتضمن One UI 9.0 ميزات ذكاء اصطناعي؟





حتى الآن، لا توجد تفاصيل واضحة حول الأدوات أو التغييرات التي قد ترافق One UI 9.0، مع ذلك، لا يستبعد أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي جزءا من التحديث بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه التكنولوجيا في الصناعة حاليا.

ولكن، التسريب الحالي لا يظهر أي إشارات مؤكدة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا يستبعد أن تظهر المزيد من التفاصيل قبل أن تكشف سامسونج رسميا عن التحديث.