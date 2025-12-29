قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
فن وثقافة

إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر

الافلام المعروضة فى السينمات
الافلام المعروضة فى السينمات
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الأحد، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

طلقني:

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 1,559,072  جنيه مصري. 

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

 الست:

حقق فيلم الست من بطولة مني زكي ، إيرادات   ليلة أمس ،  وصلت الي 509,247  جنيه مصري.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

ولنا في الخيال حب:

حقق فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت 372,786  جنيه مصري.

السلم والثعبان 2:

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 339,085  جنيه

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد.

خريطة رأس السنة: 

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور إيرادات وصلت الي 262,202  جنيه.  

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل”  205,450  إيرادات وصلت إلى جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي

 

فيها إيه يعنى؟!

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 20,921  جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أوسكار

حقق فيلم “أوسكار” إيرادات وصلت إلى 13,465 جنيه.

“أوسكار - عودة الماموث” هو إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني ”محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي"، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

قصر الباشا

وحقق فيلم "قصر الباشا" إيرادات ليلة أمس ، وصلت إلى 7,425  جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان.

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.

