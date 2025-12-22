قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض مسرحي يسلط الضوء على أبرز أعمال علي أحمد باكثير في الأوبرا

سعيد فراج  
تصوير إيهاب عيد

شهدت احتفالية الأديب الكبير علي أحمد باكثير، في دار الأوبرا المصرية، عرضا مسرحيا سلط الضوء على أبرز أعماله الروائية والتاريخية. 

وشهد العرض تسليط الضوء، على أعمال علي أحمد باكثير، مثل الشيماء، سر شهرزاد، سر الحاكم بأمر الله، اخناتون ونيفرتيتي، وغيرها من الأعمال الروائية. 

احتفالية علي أحمد باكثير 

احتفالية علي أحمد باكثير

وقال الدكتور عبدالله بانخر عضو مجلس المؤسسين و رئيس  مجلس أمناء مؤسسة حضر موت للثقافة ان الإحتفالية ستتضمن عدة فقرات في مقدمتها عرض بعنوان متحف باكثير من إخراج أحمد فؤاد مستوحى من أعمال باكثير الروائية والمسرحية .

وأضاف: تكرم المؤسسة ٥ من النجوم الذين لعبوا بطولات  أعمالا سينمائية ومسرحية مأخوذة عن إبداعات  الأديب الراحل  في مجال الرواية وهم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والنجوم الراحلين أحمد مظهر وحسين رياض ومحمد عوض. 

مشيرا إلي أن السينما والمسرح إستلهمتا إبداعات باكثير في العديد من كلاسيكيات السينما والمسرح منها أفلام سلامة وواسلاماه والشيماء وفي المسرح من خلال مسرحية مطرب العواطف .

موضحا أن الإحتفالية  ستكون مناسبة سنوية للإحتفاء بقامة أدبية عربية كبيرة أثرت المكتبة بالعديد من الروائع والإبداعات في شتي المجالات من رواية وشعر وتراجم بخلاف المواقع الفنية والأدبية  التي شارك في مسئوليتها مثل المؤسسة المصرية العامة للسينما والرقابة على المصنفات الفنية وغيرهما .

لافتا إلي أن المؤسسة وجهت الدعوة للعديد من وزراء الثقافة ورجال السلك الدبلوماسي والفكر والأدب  والإعلام للمشاركة في الإحتفالية تخليدا لإسم على أحمد باكثير

ومن جانبه أكد الأستاذ زياد باسمير عضو مجلس أمناء مؤسسة ضي للثقافة والإعلام الشريك المؤسس لإحتفالية باكثير 115 عاما من التأثير ان المؤسسة تفخر بكونها شريك رئيسي في الإحتفاء بنابغة أدبية عربية شكلت إبداعاته وجدان وفكر الأجيال العربية المختلفة من المحيط الي الخليج .

وقال :أنه لأهمية  أعمال الاديب الراحل وتأثيرها تقرر إضافتها الي المناهج الدراسية في مصر وعدد من الدول العربية لدعوتها الي نشر الإسلام الوسطى ومحاربة الإستعمار والحفاظ على حقوق المبدعين وهو ماعرف فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية.

