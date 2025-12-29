احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

يحل الفنان محمود العسيلي، ضيف علي برنامج الحكاية، من تقديم الإعلامي الكبير محمود العسيلي، في حلقة للاحتفال نهاية العام.

ومن المقرر ان يقدم الفنان محمود العسيلي، عدد من اشهر اغانية، حيث من المقرر عرض الحلقة اليوم الاثنين.

وكان قد شارك الفنان محمود العسيلي، صوراً جديدة رفقة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلا معا بمرور عام على زواجهم، في أجواء رومانسية.

وطرحت شركة بوليت بروف فيلمز أغنية كلكوا فله من فيلم السادة الأفاضل غناء المطربة بوسي ومحمود العسيلي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عطار وتوزيع أحمد طارق يحيى.





