سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عربية النواب: الموقف المصري تجاه الصومال حاسم ويحمي الشرعية الدولية

النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أكدت فيه مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإدانتها بأشد العبارات للاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى “ أرض الصومال”.

واعتبر “أباظة” هذا البيان تأكيدًا واضحًا وحاسمًا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ويعكس قدرًا عاليًا من المسؤولية القومية والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، مشددًا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تظل دائمًا صمام الأمان والدرع الحامي لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، في بيان له أصدره اليوم : إن هذا الموقف المصري كشف عن خمس حقائق جوهرية تؤكد الدور التاريخي والريادي للدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا المنطقة العربية والإفريقية، وتتمثل فى : 
أولاً: التزام مصر الثابت باحترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أراضيها، باعتباره مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة.
ثانيًا: رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو إعادة رسم الخرائط السياسية خارج إطار الشرعية الدولية.
ثالثًا: الدور المصري المحوري في حماية الأمن القومي العربي والإفريقي ومنع زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
رابعًا: انحياز مصر الدائم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الدول.
خامسًا: استمرار مصر في دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، انطلاقًا من إيمانها بحق الشعوب في الحفاظ على وحدتها واستقلال قرارها الوطني.

وفي هذا السياق، رصد النائب أحمد فؤاد أباظة مجموعة من المطالب المهمة، في مقدمتها مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم ضد أي اعترافات أحادية غير شرعية تمس سيادة الدول ودعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه حماية وحدة أراضي الصومال مع ضرورة احترام القواعد المستقرة للقانون الدولي وعدم استخدام الاعترافات السياسية كأدوات لزعزعة الاستقرار ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي والتأكيد على أهمية التنسيق العربي والإفريقي لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المشترك.

واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل، كما كانت دائمًا، صوت الحكمة والعقل، وحائط الصد الأول في مواجهة محاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية ليست محل تفاوض، وأن القاهرة ستواصل أداء دورها التاريخي في حماية الشرعية الدولية وصون حقوق الشعوب، ودعم وحدة الدول وسيادتها دون تردد أو تراجع.

