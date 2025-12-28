قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي ينفي وجود اتفاق مع أرض الصومال لاستيعاب فلسطينيي غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي
فرناس حفظي

نفت الخارجية الإسرائيلية، وجود اتفاق مع أرض الصومال لاستيعاب الفلسطينيين المزمع تهجيرهم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، عقب إعلان إسرائيل عن اعترافها بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، اجتاحت موجة من الإدانات العالم العربي، فيما تبنت الإمارات موقفا صامتا، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

إدانات عربية شديدة

أصدرت كل من تركيا، ومصر، والسعودية، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، واليمن، بيانات شديدة اللهجة ضد خطوة إسرائيل، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، كما أعلنت الصومال عن طلب عقد مناقشة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لبحث التداعيات الخطيرة لهذا الاعتراف، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل.


زيارة سرية لرئيس الصومال

كما كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، زار إسرائيل سراً الصيف الماضي، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس الموساد،  وأكد ساعر أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.


بينما أدانت معظم الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي، حافظت الإمارات على موقف صامت، و أوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال على البحر الأحمر وخليج عدن يفسر خطوة الاعتراف، ويمتد الساحل الطويل لأرض الصومال بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية.

الخارجية الإسرائيلية أرض الصومال استيعاب الفلسطينيين قطاع غزة إسرائيل

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

محافظة دمياط

ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

قوي عاملة بني سويف

مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

إشادة واسعة من أبناء المحافظة باحتفالات العيد القومي و المشروعات التنموية في مختلف القطاعات

محافظ بورسعيد: المحافظة شهدت هذا العام الاحتفال بالعيد القومي وسط إنجازات ملموسة

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

