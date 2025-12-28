الاحتلال الإسرائيلي ينفي وجود اتفاق مع أرض الصومال لاستيعاب فلسطينيي غزة

نفت الخارجية الإسرائيلية، وجود اتفاق مع أرض الصومال لاستيعاب الفلسطينيين المزمع تهجيرهم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، عقب إعلان إسرائيل عن اعترافها بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، اجتاحت موجة من الإدانات العالم العربي، فيما تبنت الإمارات موقفا صامتا، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

إدانات عربية شديدة

أصدرت كل من تركيا، ومصر، والسعودية، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، واليمن، بيانات شديدة اللهجة ضد خطوة إسرائيل، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، كما أعلنت الصومال عن طلب عقد مناقشة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لبحث التداعيات الخطيرة لهذا الاعتراف، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل.



زيارة سرية لرئيس الصومال

كما كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، زار إسرائيل سراً الصيف الماضي، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس الموساد، وأكد ساعر أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.



بينما أدانت معظم الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي، حافظت الإمارات على موقف صامت، و أوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال على البحر الأحمر وخليج عدن يفسر خطوة الاعتراف، ويمتد الساحل الطويل لأرض الصومال بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية.