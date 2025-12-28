الرئيس الصومالي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك للقوانين الدولية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال رئيس الصومال أمام مجلسي البرلمان: “إننا لن نقبل أي تدخل خارجي يهدف إلى تقسيم البلاد”.







وأوضح أن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقوانين الدولية، الانتهاك الإسرائيلي يشكل تهديدا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجع التطرف.

وأضاف: “المحافظات الشمالية قضية داخلية ونرفض التدخلات الخارجية”.

وتابع: “لن نقبل إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر”.

ووجه رسالة للشعب قائلا: “أطالب الشعب بالوحدة والتضامن والدفاع عن استقلال البلاد”.