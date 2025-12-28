رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان إسرائيل الاعتراف بمنطقة أرض الصومال

أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، واصفا هذه الخطوة بأنها باطلة وغير مقبولة قانونيًا.

وأوضح بري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، الأحد، أن هذا الاعتراف لا أثر له قانونيًا، مؤكدًا أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بسيادتها أو حدودها يعد غير قانوني واعتداءً صارخًا على وحدة البلاد ومبادئ القانون الدولي. مؤكدا أن الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية يرفضون هذا الإعلان رفضًا قاطعًا.

وقال إن موقف نتنياهو متهور، وإنه كان من الأجدى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تتعرض أرضها لشتى أشكال الاحتلال والاعتداء، مضيفًا أن الصومال لا يحتاج لأي اعتراف من نتنياهو أو أي جهة أخرى.

كما شدد على أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوات دبلوماسية عاجلة للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك ردود فعل عالمية وإقليمية داعمة لموقف الصومال.

وأوضح أن الحكومة ستواصل هذه التحركات لكسب دعم الرأي العام الدولي واستخدام جميع الآليات القانونية المتاحة للدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها.

