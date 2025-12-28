قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مندوب الصومال بالجامعة العربية: «اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» مرفوض ولن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين

جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية رفض بلاده القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، واصفًا الخطوة بأنها عمل عدواني واستفزازي وانتهاك فاضح للقانون الدولي.

الإجراء الإسرائيلي عديم الأثر

أوضح المندوب أن هذا الإجراء مرفوض تمامًا ولن يغير من الحقيقة الثابتة، مؤكدًا أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، وأن وحدة البلاد غير قابلة للمساومة أو التفكيك.

رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

أشار المندوب إلى أن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضه، مؤكدًا أن الصومال لن يكون طرفًا في هذه المحاولات.

اعتداء على الأمن القومي العربي

أكد مندوب الصومال أن اعتراف إسرائيل يعد اعتداءً على دولة عربية أخرى ويمس الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر، داعيًا المجتمع الدولي والدول العربية للوقوف إلى جانب الصومال لحماية وحدة أراضيه واستقرار المنطقة.

