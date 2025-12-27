مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية: ندين اعتراف إسرائيل بـ صومالي لاند

أدان مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

رفض إقليمي ودولي لاعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند

مصر وتركيا والسعودية وجيبوتي تؤكد وحدة الصومال

الصومال في قلب صراع الجغرافيا السياسية

اعتراف إسرائيلي يشعل أزمة دبلوماسية في القرن الإفريقي

أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة موجة واسعة من الرفض الإقليمي والدولي، في خطوة اعتبرت تصعيدًا سياسيًا يمس وحدة الأراضي الصومالية ويهدد التوازنات الهشة في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد أصلًا تنافسًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا.