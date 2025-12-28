قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025
صالح بكري: شكرا لأهلنا في مخيمات عسكر ونابلس لإقامة عزاء لوالدي محمد بكري
رياضة الشيوخ: الموقف العربي المشترك يرسل رسالة قوية ضد الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"

حسن رضوان

قال النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية والدولية بشأن رفض اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال ” يعكس موقفًا عربيًا وإسلاميًا متماسكًا تجاه حماية وحدة وسيادة الدول.

وأضاف أبو حتة أن هذا الموقف يشكل رسالة حاسمة لكل من يحاول تقويض الاستقرار الإقليمي أو فرض وقائع جديدة تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حماية سيادة الدول ووحدة أراضيها هي مسؤولية مشتركة، ويجب أن تكون خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.

وأشار إلى أن مصر والدول العربية والإسلامية ملتزمة بالوقوف مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي محاولات للإخلال بوحدة أراضيها، مؤكدًا رفض أي محاولات لربط هذه الإجراءات بمسألة تهجير الشعب الفلسطيني، وهو موقف يحمي الحقوق التاريخية للشعوب ويعزز الأمن الإقليمي.

كما شدد على أن الوحدة والتضامن العربي والإسلامي يمثلان عامل قوة لحماية الشرعية الدولية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

