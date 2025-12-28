رياضة الشيوخ: الموقف العربي المشترك يرسل رسالة قوية ضد الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال”

قال النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية والدولية بشأن رفض اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال ” يعكس موقفًا عربيًا وإسلاميًا متماسكًا تجاه حماية وحدة وسيادة الدول.

وأضاف أبو حتة أن هذا الموقف يشكل رسالة حاسمة لكل من يحاول تقويض الاستقرار الإقليمي أو فرض وقائع جديدة تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حماية سيادة الدول ووحدة أراضيها هي مسؤولية مشتركة، ويجب أن تكون خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.

وأشار إلى أن مصر والدول العربية والإسلامية ملتزمة بالوقوف مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي محاولات للإخلال بوحدة أراضيها، مؤكدًا رفض أي محاولات لربط هذه الإجراءات بمسألة تهجير الشعب الفلسطيني، وهو موقف يحمي الحقوق التاريخية للشعوب ويعزز الأمن الإقليمي.

كما شدد على أن الوحدة والتضامن العربي والإسلامي يمثلان عامل قوة لحماية الشرعية الدولية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.