قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عفت السادات: أي اعتراف بـ أرض الصومال يقوض الاستقرار الإقليمي

عفت السادات
عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

حذر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من تداعيات أي خطوة للاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أنها تمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدول وتهديدًا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح أن إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي يشكل مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية، ويأتي في إطار سياسة نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدول، عبر دعم كيانات موازية قد تقود إلى تفكيك الدولة الصومالية وتشجيع النزعات الانفصالية.

وأشار الدكتور السادات إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي، خاصة موقعها على ممرات التجارة العالمية وباب المندب، محذرًا من أن أي تدخلات أحادية قد تؤدي إلى اندلاع صراعات تتجاوز حدود الإقليم، وتؤثر على الأمن البحري والتجارة الدولية.

وأكد أن الموقف المصري الرافض للاعتراف بالإقليم الانفصالي يأتي انسجامًا مع مبادئ السياسة الخارجية القائمة على احترام سيادة ووحدة الأراضي الوطنية، وأن المساس بوحدة الصومال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن فرض واقع جديد يخدم مصالح ضيقة دون مراعاة حقوق شعوب المنطقة قد يطيل أمد النزاعات ويخلق بؤر توتر دائمة، ويمثل بيئة خصبة لتدخلات القوى الخارجية وانتشار الجماعات المتطرفة.

وأضاف أن دعم الحكومة الصومالية الشرعية يمثل الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار، وأن الاعتراف بالكيانات الانفصالية سيعقد المشهد السياسي ويضعف جهود إعادة بناء الدولة، ويقلص فرص التنمية والسلام في منطقة تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة.

واختتم الدكتور السادات بالتأكيد على أن مصر من منطلق مسؤوليتها الإقليمية ترفض أي محاولات لفرض واقع جديد مخالف لقواعد القانون الدولي، وتدعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة الدول وسلامة أراضيها، معتبرًا احترام هذه المبادئ الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

عفت السادات ارض الصومال الصومال البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد