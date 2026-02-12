قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
ديني

الإفتاء: التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا ويجعله مشوها يحمل العداوة لمن حوله

التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا
التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا
شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية إن التَّحرُّش الجنسيَّ بالطِّفل قد يدمِّره نفسيًّا، ويجعله شخصًا مشوَّهًا يحمل في قلبه العداوة لمن حوله، وقد ينظر إلى كلِّ أفراد المجتمع على أنهم نفس الشخص الذي اعتدى عليه.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: وهناك كثير من الأشخاص من لا يفارقهم الشَّكُّ والأوهام الجنسية بسبب حادثةِ تحرش، أو مشهدٍ كان لا يليق أن يراه، ويسبب غير ذلك من المخاطر التي توجب علينا جميعًا أن نتصدى لهذا الأمر.

كيفية حماية الأطفال من التحرش

1- التوعية المبكرة والتثقيف

أ. تعليم الأطفال المحافظة على أجسادهم وحدودها: لا بُد من توعية الطفل أن جسده ملكه وحده، ولا يجوز لأحد أن يلمسه أو يتدخل فيه دون إذنه، وضرورة استخدام مصطلحات صحيحة وواضحة لأسماء الأعضاء التناسلية لتجنب الالتباس.

ب. تعليم الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم: ضرورة تشجيع الطفل على التحدث بصراحة عن أي سلوك مزعج أو غير مريح، وتعليم الطفل كلمات وعبارات تساعده على رفض التحرش مثل "لا"، "ابتعد"، "هذا غير مقبول".

2- تعزيز التواصل المفتوح بين الأسرة والطفل

وهذا يتطلب تخصيص وقت للاستماع إلى الطفل باستمرار، وعدم التقليل من مشاعره أو تجنب الحديث عن المواضيع الحساسة، وبناء علاقة ود يسودها الثقة حتى يشعر فيها الطفل بالأمان لمشاركة أية مشكلة تواجهه، وعدم إشعاره بالتهديد أو اللوم في حال تحدث الطفل عن تحرش محتمل.

3- مراقبة البيئة المحيطة بالطفل

أ. اختيار بيئات آمنة: يجب انتقاء المدارس، الحضانات، وأماكن اللعب التي تتبع معايير السلامة والرقابة الجيدة، والتأكد من وجود رقابة مناسبة على الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال (المعلمين، المدربين، العاملين).

ب. مراقبة استخدام التكنولوجيا: متابعة نشاطات الطفل على شبكة الإنترنت، وتحديد المواقع المناسبة لعمره، وتعليم الطفل كيفية التعامل الآمن مع الإنترنت ورفض طلبات الغرباء.

4- تعليم الأطفال مهارات الدفاع عن النفس

تدريب الأطفال على كيفية التصرف بحزم ورفض أية محاولات تحرش.

تعليمهم طرق الخروج من المواقف الحرجة، وطلب المساعدة في حالات الخطر.

تمارين عملية لتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة.

5- توعية الأهل والمربين

دورات تدريبية للأهل والمربين حول علامات التحرش وكيفية التعرف عليها.

تعليمهم كيفية التعامل الصحيح مع الأطفال في حالات الاشتباه.

توعية الأهل بعدم إلقاء اللوم على الطفل أو السكوت عن الحوادث.

التدخل السريع عند الاشتباه أو التعرض للتحرش

الاستماع للطفل بهدوء وعدم التشكيك في كلامه.

تقديم الدعم النفسي والطبي المناسب بشكل فوري.

إبلاغ الجهات المختصة (الشرطة، حماية الطفل، المؤسسات الاجتماعية) لاتخاذ الإجراءات القانونية.

6- تشجيع سياسات المدارس والمؤسسات على تفعيل سُبل الوقاية من التحرش

تطبيق برامج توعية وتثقيف داخل المدارس.

وجود آليات واضحة للإبلاغ عن التحرش وحماية المبلغين.

متابعة مستمرة للطلاب والتأكد من سلامتهم.

حماية الأطفال من التحرش التحرش التحرش بالأطفال كيف نحمى الأطفال من التحرش التحرش الجنسي

