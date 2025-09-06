إقبال تاريخي على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 7

كشف تقرير جديد وارد من كوريا الجنوبية أن الطلب على هاتف سامسونج الجديد القابل للطي، Galaxy Z Fold 7، يرتفع بشكل صاروخي ويفوق كل توقعات الشركة، مما أجبرها على زيادة أهدافها الإنتاجية لمواكبة هذا النجاح الكبير.

يبدو أن تصميم الهاتف فائق النحافة وخفة وزنه وقدراته العالية قد لاقى صدى واسعًا لدى المستهلكين، مما أدى إلى مبيعات قوية وفاقت ما كانت سامسونج تتوقعه.

أرقام الإنتاج تتجاوز التوقعات

يوضح التقرير بالأرقام مدى قوة الطلب على الجهاز. فبعد أن كانت سامسونج تخطط في البداية لإنتاج 200,000 وحدة من الهاتف، رفعت الشركة الآن هدفها إلى 260,000 وحدة.

في شهر يوليو، أنتجت الشركة أكبر حجم لها من الهاتف حتى الآن، حيث وصل إلى حوالي 1.3 مليون وحدة.

استمر هذا النجاح في شهر أغسطس، حيث أنتجت سامسونج 430,000 وحدة، متجاوزة هدفها الأولي بـ 100,000 وحدة.

ويعني هذا أن مبيعات Galaxy Z Fold 7 تسير بقوة، وللشهر الثاني على التوالي، اضطرت سامسونج إلى رفع أهداف إنتاجها، وهو أمر لا أعتقد أن الشركة تشتكي منه.

ويتوقع خبراء الصناعة الآن أن تتجاوز مبيعات Galaxy Z Fold 7 حاجز 2.4 مليون وحدة هذا العام، متفوقة على مبيعات سلفه Z Fold 6 التي بلغت 2.23 مليون وحدة.

وماذا بعد؟ الأنظار تتجه نحو الهاتف ثلاثي الطي

في غضون ذلك، من المتوقع أن تعلن سامسونج عن أول هاتف قابل للطي ثلاثي الشاشات في وقت ما من الشهر المقبل.

وتشير التقارير إلى أن هذا الهاتف المبتكر، الذي لا ينافسه حاليًا سوى طرازات Mate XT من هواوي، قد يحتوي على شاشة غطاء بحجم 6.5 بوصة وشاشة داخلية ضخمة بحجم 10 بوصات، مع نفس نظام الكاميرا الثلاثي الذي يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، تمامًا مثل Galaxy Z Fold 7.