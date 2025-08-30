بعد عودتها الأسطورية.. لماذا أعتقد أن هاتف سامسونج القابل للطي الثلاثي القادم سيسحق المنافسين؟

تؤكد كل التسريبات أن سامسونج تعمل على هاتف قابل للطي ثلاثي الشاشات، من المرجح أن يحمل اسم Galaxy G Fold.

وبناءً على ما نعرفه حتى الآن، بالإضافة إلى سجل الشركة المذهل مؤخرًا في عالم الأجهزة القابلة للطي، أعتقد أنه يمكننا أن نفترض بأمان أن هذا الهاتف سيكون تحفة فنية.

عودة سامسونج الأسطورية.. من الفوضى إلى القمة

قبل شهرين فقط، كان يُنظر إلى هواتف سامسونج القابلة للطي على أنها قديمة وبدائية تقريبًا أمام المنافسين الصينيين.

فهاتف Galaxy Z Fold 6، على سبيل المثال، كان فوضويًا وضخمًا مقارنة بهواتف مثل Oppo Find N5، ولفترة طويلة لم يكن هناك أمل في أن تلحق سامسونج بالركب.

لكنها لحقت بالركب، وبقوة. فقد تحولت الشائعات إلى حقيقة مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7، وهما هاتفان مذهلان يضعان الآن المنافسين في موقف صعب للغاية. مبيعات سامسونج وحصتها السوقية ترتفع بشكل صاروخي، والآن يمكننا أن نأمل في الحصول على هاتف ثلاثي الطي رائع، وليس مجرد هاتف جيد.

تصميم ذكي وعملي.. سر تفوق G Fold المتوقع

وفقًا لتسريب حديث، يتبنى هاتف Galaxy G Fold القادم آلية طي مختلفة عن منافسه الحالي، Huawei Mate XT. فهذه الطريقة الجديدة للطي إلى الداخل يجب أن تعني، من الناحية النظرية، أن الشاشة الداخلية الواسعة محمية بشكل أفضل بكثير.

ورغم أن هذا قد لا يبدو أمرًا كبيرًا، إلا أنني أود أن أجادل العكس. نهج سامسونج، الذي يركز على المتانة والعملية، يبدو بالفعل أكثر منطقية للاستخدام اليومي.

مع هاتفي Flip 7 و Fold 7، أدركت سامسونج أخيرًا أن الناس سيهرعون لشراء هواتفها إذا كانت جيدة مثل البدائل الأخرى في السوق، فالعلامة التجارية "Galaxy" تحمل وزنًا كبيرًا.

وعلى هذا الأساس، أعتقد أن سامسونج ستحشو هاتف G Fold بخيارات تصميم عملية صغيرة وأنيقة ستجعله أفضل هاتف ثلاثي الطي في السوق، حتى لو كانت بطاريته أصغر.

تمامًا مثل آلية الطي المبتكرة، سيحتوي الهاتف على لمسات أخرى تضعه في مرتبة أعلى من المنافسة.

وحتى لو لم يكن ذلك صحيحًا، سيختار المزيد من الناس هاتف Galaxy G Fold على هواتف Huawei Mate XT القادمة ببساطة لأن الأول يتمتع بوصول كامل لخدمات جوجل، وهو من علامة تجارية أكثر شعبية.

عصر ذهبي للمستهلكين

الجزء الأفضل هو أن سامسونج وآبل ترفعان من مستوى المنافسة في السنوات القليلة المقبلة. فخارطة طريق آبل للسنوات الثلاث القادمة مليئة بالإصلاحات البصرية وميزات العتاد الجديدة، بالإضافة إلى دخولها فئات منتجات جديدة. وفي الوقت نفسه، فإن هواتف سامسونج القابلة للطي تضرب بقوة.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فقد تطلق آبل أخيرًا هاتف آيفون القابل للطي الأسطوري العام المقبل أيضًا!

مع وجود العديد من الأجهزة الرائعة في الطريق، فإن السنوات القليلة المقبلة هي التي يفوز فيها المستهلك النهائي، وليس علامة تجارية معينة. ومع ذلك، إذا كان عليّ أن أختار، فربما سأظل أفضل هاتف Galaxy G Fold على Mate XTs، خاصة إذا كان سيكون هاتفي اليومي.