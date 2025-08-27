مفاجآت تصميم وأداء هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق

تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف سامسونج القادم Galaxy S26 Ultra سيشهد بعض التعديلات الطفيفة في التصميم، بهدف جعله أكثر راحة وسلاسة عند الإمساك به.

وبحسب الخبير المعروف Ice Universe، فإن "زوايا هاتف Galaxy S26 Ultra الأربعة أصبحت أكثر استدارة" مقارنة بطراز Galaxy S25 Ultra.

تسريب جديد يكشف تصميم Galaxy S26 Ultra

اعتمدت سامسونج في هواتفها السابقة من فئة Ultra مثل Galaxy S22 Ultra وS23 Ultra وS24 Ultra على تصميم بحواف حادة ومربعة، وهو ما أثار انتقادات من بعض المستخدمين الذين شعروا بأنها قد تمزق جيوبهم.

في حين تبنت الشركة تصميما أكثر انحناء في هاتف S25 Ultra، مما جعل الزوايا ناعمة ومستديرة، وهو ما رحب به الكثيرون كتحسن ملحوظ في الراحة.

أظهرت استطلاعات الرأي، مثل استفتاء PhoneArena، أن أكثر من 52% من المشاركين يؤيدون التغييرات في التصميم، مع تقدير البعض للطابع المميز للتصميم المربع في S24 Ultra، لكنهم اعتبروا حواف S25 Ultra المنحنية خطوة ضرورية لتعزيز تجربة الاستخدام.

ويبدو أن سامسونج تسعى إلى منح هاتف S26 Ultra مظهرا أكثر فخامة وانسيابية، مشابها لهاتف Galaxy S25 Edge الذي لاقى استحسانا بسبب شعوره المريح عند الإمساك به.

ولكن التصميم المنحني قد يثير قلق البعض من احتمالية انزلاق الهاتف من اليد، خاصة وأن الهاتف من فئة فاخرة وأسعاره مرتفعة، مما يجعل احتمالية سقوطه مكلفة.

بطارية مماثلة وشحن أسرع

أما بالنسبة للبطارية، فقد أظهرت تسريبات سابقة أن هاتف S26 Ultra سيحتفظ بسعة بطارية 5000 مللي أمبير كما في الطراز السابق.

وأكدت شهادة جودة جديدة صادرة عن مركز الشهادات الصيني أن البطارية المسجلة برمز EB-BS948ABY تملك سعة تقييمية تبلغ 4855 مللي أمبير، مماثلة لما هو موجود في Galaxy S25 Ultra.

لكن الأخبار الجيدة تأتي من جهة الشحن، حيث تشير التقارير إلى أن سرعة الشحن في هاتف Galaxy S26 Ultra قد ترتفع إلى 60 وات، وهو أسرع معدل شحن يطبق على هواتف سامسونج من فئة Galaxy حتى الآن، مما يعني وقت شحن أسرع وتجربة استخدام محسنة.