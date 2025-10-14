شوبير عن أزمة زيزو والزمالك: تجنبوا إضاعة الوقت في قضية غير محسومة

انتقد الإعلامي احمد شوبير، طلب مدير الشئون القانونية في الزمالك، الحصول على مهلة للرد على الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى زيزو.

وقال شوبير في تصريحات إذاعة أون سبورت اف ام؛"أنت عارف من البداية أنك رايح للقضية، وبالتالي يجب أن تكون مستعدًا للتعامل معها منذ وقت طويل،تجنبوا إضاعة الوقت في قضية غير محسومة".

وتساءل شوبير عن مدى استعداد الزمالك لحسم القضية، داعيًا النادي إما إلى تقديم المستندات التي تثبت موقفه، أو إصدار بيان رسمي يُوضح فيه أنه لا توجد مستندات تُدعم مزاعمه.

وتابع :" من الأفضل تجنب إضاعة الوقت في تصعيد الجدل الإعلامي حول قضية غير محسومة".

وختم شوبير :"مثل هذه القضايا يجب أن تتم بحذر ودقة، مشيرًا إلى ضرورة الرقابة والمصداقية في التصريحات، خصوصًا في موضوع حساس يتعلق بالحقوق المالية".