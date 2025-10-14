قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد أبو مسلم: زيزو صفقة جماهيرية خارج مقارنات الرواتب

رباب الهواري

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن ضم أحمد سيد زيزو من الزمالك يمثل صفقة جماهيرية كبرى لا ينبغي أن تُقارن رواتب لاعبي الأهلي بها. 

وأوضح أن الصفقة تحمل قيمة معنوية وإعلامية لإدارة النادي، وبالتالي فمن غير المنطقي أن ينظر اللاعبون لقيمتها المالية بنفس معايير عقودهم.


 


 

دعم لإدارة الأهلي وصفقة استثنائية

قال أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن التعاقد مع زيزو إضافة مباشرة لرصيد مجلس الإدارة جماهيريًا وإداريًا، وهو ما يبرر عدم إدراج راتبه ضمن إطار المقارنة المعتادة داخل الفريق.

قرار وليد صلاح الدين وتأثيره على الاستقرار

وأشاد أبو مسلم بقرار مدير الكرة، وليد صلاح الدين، بوقف النقاش مع اللاعبين حول التجديد خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن هذه الخطوة ساهمت في تهدئة الأجواء داخل غرفة الملابس ومنعت أي توتر قد ينشأ عن ملف العقود.

رواتب الجيل السابق
 

واسترجع أبو مسلم ذكريات جيله، كاشفًا أن أعلى لاعب في الأهلي وقتها كان يحصل على 350 ألف جنيه في الموسم، وكان هذا المبلغ من نصيب الحارس عصام الحضري، مؤكدًا أن الفارق بين الماضي والحاضر يعكس تغيرًا كبيرًا في سوق كرة القدم
 

غياب الانتماء وسيطرة المادة 
 

وتطرق أبو مسلم إلى سلوكيات اللاعبين الحاليين، معتبرًا أن الانتماء لم يعد كما كان، قائلاً: «اللاعب المصري لا يؤتمن الآن، الجميع يبحث عن المقابل المادي أولًا».

رحيل وسام أبو علي
 

وعن قرار رحيل وسام أبو علي عن الأهلي، أكد أبو مسلم أنه لا يلوم اللاعب على رغبته بالرحيل لأنه محترف يسعى لمصلحته، مشيرًا إلى أن الأهلي اتخذ القرار الصحيح بإنهاء العلاقة في هذا التوقيت


 

