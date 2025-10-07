قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
رياضة

الدردير: زيزو يعادل رقم شيكابالا في المساهمات يأهداف في الدوري

زيزو
زيزو

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"أحمد سيد زيزو يعادل رقم شيكابالا في المساهمات في أهداف في الدوري رغم أن زيزو لعب 10 سنوات أقل ، ولعب 100 مباراة أقل".

وكان قد أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن صدور قرار من اتحاد الكرة لصالح أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي في أزمته وقضيته المنظورة من قبل الاتحاد مع ناديه السابق الزمالك.

وقال أحمد شوبير: "كلام كثير إمبارح إن قضية زيزو انتهت وتم الحكم لصالح اللاعب على حساب الزمالك وسيتم تغريم النادي، لكن الحقيقة مفيش أي قرار رسمي وكل ده اجتهادات من مصادر وناس بتقول يمكن اتحاد الكرة طلب مستندات جديدة من الزمالك".

وأضاف شوبير: "زيزو طالب 83 مليون جنيه من ناديه السابق، والزمالك طالب غرامات 20 مليون جنيه على اللاعب".

وتابع شوبير: "مفيش أي قرار رسمي صادر من اتحاد الكرة لم يحدث وهذا الأمر تواصلت بنفسي مع مسؤولي اتحاد الكرة وتأكدت منه".

زيزو الاهلي الزمالك شيكابالا

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

