مصر تحصد المركز الأول وكأس أفريقيا للكيك بوكسينج برصيد 390 ميدالية

حصد المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الأول وكأس بطولة أفريقيا التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري وسط مشاركة ممثلين من 25 دولة بواقع 650 لاعبا ولاعبة.

وفاز المنتخب المصري بإجمالي 390 ميدالية بواقع 132 ميدالية ذهبية و125 ميدالية فضية و133 ميدالية برونزية ليتواجد منتخب الفراعنة في الصدارة دون منازع، فيما جاء منتخب بنين في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات بواقع 6 ذهب و2 فضة وميدالية برونزية.

وفي المركز الثالث، جاءت جنوب أفريقيا برصيد 5 ميداليات 4 ذهب وميدالية برونزية ثم تونس في المركز الرابع برصيد 3 ميداليات بواقع ميدالية ذهب وميدالية فضة وميدالية برونز.

من جانبه، أشاد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري والعربي للكيك بوكسينج، بالأداء المشرف لأبطال مصر، مؤكدا أن هذه النتيجة غير المسبوقة تعد ثمرة مجهود سنوات من العمل والتطوير.

وقال صبيح: «ما تحقق في بطولة أفريقيا هو تتويج للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والفوز بـ390 ميدالية يثبت أن مصر أصبحت قوة لا يستهان بها في رياضة الكيك بوكسينج على مستوى القارة، ونسعى لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية».

كما أعرب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، عن سعادته بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، موجها الشكر للاتحاد المصري على حسن التنظيم والضيافة.

وقال بيكر: «مصر قدمت نسخة استثنائية من بطولة أفريقيا من حيث التنظيم والمنافسات والأداء المصري كان مبهرا ومليئا بالحماس، وهو ما يعكس تطور اللعبة في أفريقيا بقيادة الاتحاد المصري، كما أظهرت البطولة مستقبلا واعدا للكيك بوكسينج في القارة السمراء».

حضر فعاليات البطولة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بجانب روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إلى جانب رؤساء الوفود البعثات المشاركة في المنافسات.

وأقيمت على هامش بطولة كأس أفريقيا مباراة التحدي الدولية بين البطل المصري العميد محمد عبده أبو ستيت ومنافسه بطل اليونان والتي فاز فيها أبوستيت، حيث شهدت نسخة هذا العام حدثا فريدا يتضمن إقامة المباراة من 10 جولات، وسط حضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات الرياضية.