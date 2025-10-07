موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة غدًا الأربعاء، أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر جيبوتي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر جيبوتي

تنقل قناة أون تايم سبورت المباراة بشكل مجاني وحصري، باعتبارها صاحبة حقوق البث الرسمي لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات.

مباراة حاسمة لمنتخب الفراعنة

يدخل الفراعنة المباراة وعينهم على خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يكفي الفوز بأي نتيجة على جيبوتي لحسم التأهل قبل جولة من النهاية، لتكون المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو مجرد تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر

مصر: 20 نقطة (من 8 مباريات)

بوركينا فاسو: 15 نقطة

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استكمال المشوار المثالي للمنتخب في التصفيات، وقيادة الفريق نحو المشاركة في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.