قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها وتأثرها الكبيرين بعد انتهاء رحلة تصوير مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، مؤكدة أن العمل ترك بداخلها أثرًا إنسانيًا عميقًا سيظل محفورًا في قلبها للأبد.

وكتبت دينا، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن انتهاء المسلسل لم يكن مجرد نهاية تصوير، بل نهاية رحلة مليئة بالمشاعر والذكريات، قائلة إن كواليس العمل كانت من أجمل وأصدق التجارب التي عاشتها في حياتها، حيث لم يكن لوكيشن تصوير فقط، بل «عيلة حقيقية» يسند أفرادها بعضهم البعض في كل لحظة.

ووجهت الشربيني رسالة شكر خاصة للمخرجة مريم أبو عوف، واصفة إياها بـ«الأستاذة والمايسترو»، ومشيدة برؤيتها الدقيقة واهتمامها بكل تفصيلة، وحرصها على خلق بيئة عمل آمنة ومريحة سمحت بخروج المشاعر بصدق أمام الكاميرا.

كما أشادت بالمنتج عبد الله أبو الفتوح، مؤكدة أنه وفّر كل عناصر النجاح والاحترافية من أجل تقديم عمل مختلف ومحترم يليق بالجمهور، مثمنة دعمه الكامل لفريق العمل.

ولم تنسَ دينا زملاءها من أبطال المسلسل، مؤكدة أنهم كانوا مصدر طاقة وحب لا ينتهي، كما خصّت الفنان السعدني بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بـ«أخوها ورفيق الرحلة».

وأشارت إلى حالة الانسجام الفني والإنساني التي جمعتهما، متمنية استمرار النجاح المشترك بينهما.

ووجهت الشربيني شكرًا خاصًا لكل أفراد طاقم العمل، مؤكدة فخرها بالانتماء إليهم واحترامها الكبير لتعبهم واجتهادهم، واعتبارهم عائلتها الحقيقية.

وفي رسالة إنسانية مؤثرة، وجّهت دينا حديثها لكل من يمر بتجربة المرض، مؤكدة أنهم الأبطال الحقيقيون، وأن ابتلاءهم الكبير مصدر إلهام للصبر والقوة والرضا، معربة عن دعمها الكامل لهم وتمنياتها بالشفاء التام.

واختتمت دينا الشربيني رسالتها بتوجيه الشكر للجمهور، مؤكدة أنها تتابع كل ردود الأفعال، وسعيدة بتفاعلهم مع شخصية «ريم» وما حملته من وجع وأمل، مشددة على أن المسلسل علّمها أن «الصحة تاج»، وأن الحب الصادق والمواقف النبيلة هي ما يبقى في النهاية.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني مسلسل لا ترد ولا تستبدل أعمال دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

أنغام

الحب حالة.. أنغام تطرح أول أغانيها في 2026

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد