كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
أرسنال يسعى لضم نجم أمم إفريقيا مقابل 50 مليون يورو.. من هو؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أرسنال يسعى لضم نجم أمم إفريقيا مقابل 50 مليون يورو.. من هو؟

أرسنال
أرسنال
أحمد أيمن

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، إلى التعاقد مع المهاجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد أن لفت الأنظار بمشاركته القوية مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، بحسب تقارير صحفية متعددة. 

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن آرسنال تقدم بعرض رسمي بقيمة 50 مليون يورو من أجل ضم دياز خلال فترة الانتقالات القادمة، في محاولة لتعزيز الخط الأمامي للفريق قبل الموسم الجديد. 

ويأتي اهتمام النادي اللندني في ظل سعيه إلى التقوية الهجومية، خاصةً في ظل المنافسات المحلية والدولية التي تنتظر الفريق. 

هل ينتقل إبراهيم دياز إلى أرسنال؟

يرتبط إبراهيم دياز بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، لكن قلة مشاركاته الأساسية في صفوف الفريق الملكي دفعت عدداً من الأندية الأوروبية الكبرى لوضعه في حساباتها، خصوصًا بعد تألقه مع منتخب المغرب في البطولة القارية. 

وقد دفع هذا الأداء المميز بعض الفرق للتركيز عليه كأحد العناصر القادرة على إحداث تأثير هجومي قوي. 

وأكدت تقارير أن العرض المقدم من أرسنال يعد مغريًا مقارنة بالإمكانات الفنية لدياز، ولكن هذا لا يضمن بالضرورة انتقال اللاعب إذا قرر ريال مدريد تمديد عقده أو وضعه ضمن خططه المستقبلية، خاصة إذا كان المدرب يعتمد عليه في الخط الهجومي. 

وتجدر الإشارة إلى أن دياز كان واحدًا من اللاعبين الذين تألقوا خلال مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، مما رفع من قيمته السوقية وجعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الباحثة عن تجديد دماء الهجوم. 

في الجهة المقابلة، يحاول ريال مدريد الحفاظ على لاعبيه الموهوبين، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة على المراكز في الفريق، وهو ما قد يجعل إدارة النادي تُفكر في تمديد عقد دياز حتى عام 2030 لمنحه أمانًا وظيفيًا ولتعزيز موقفها التفاوضي في حال رغب في بيعه مقابل قيمة أكبر. 

وتبقى هذه الأخبار في إطار التقارير الصحفية حتى يصدر نادي أرسنال أو ريال مدريد بيانًا رسميًا بشأن مستقبل اللاعب المغربي، مما يعني أن المفاوضات قد تشهد تطورات جديدة خلال الأسابيع القادمة، ولا سيما مع بدء موسم الانتقالات الشتوية.

أرقام إبراهيم دياز في أمم أفريقيا 

رغم عدم مشاركته بانتظام مع ريال مدريد في النصف الأول من موسم 2025 ـ 2026، ظهر ابراهيم دياز بأداء مذهل مع منتخب أسود الأطلس وقاده إلى التأهل لدور الستة عشر من "الكان 2025".

وأحرز إبراهيم دياز هدفا في كل مباراة من مباريات المغرب الثلاث في الدور الأول بعد الفوز على جزر القمر (2 ـ 0) وزامبيا (3 ـ 0) والتعادل مع مالي (1 ـ 1) كما فاز بجائزة رجل مباراة الافتتاح أمام جزر القمر.

أمم إفريقيا أرسنال ابراهيم دياز منتخب المغرب صفقات الأرسنال الميركاتو الشتوي

