الشوط الأول.. السنغال تتقدم على مالي 1-0 في ربع نهائي أمم أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال ومالي بتقدم السنغال بهدف دون مقابل، سجله إليمان نداي في الدقيقة 27 مستغلاً خطأ حارس مالي.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة حصل بيسوما، لاعب منتخب مالي، على البطاقة الصفراء الثانية وطُرد من المباراة.

تشكيل منتخب مالي

كشف المدير الفني البلجيكي توم سينتيفيت عن تشكيلة منتخب مالي التي ستواجه السنغال، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: تراوري – ديابي – كامارا – جاساما

خط الوسط: إيف بيسوما – أليو ديانج – كوليبالي

خط الهجوم: سانجاري – هايدارا – سينايوكو

ويقود أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي الخط الخلفي والوسط، في محاولة لتعزيز السيطرة على وسط الملعب.

تشكيل منتخب السنغال

في المقابل، جاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: دياتا – كاليدو كوليبالي – نياكاتي – ضيوف

خط الوسط: إدريسا جانا جاي – بابي مطر جاي – حبيب ديارا

خط الهجوم: ساديو ماني – إليمان نداي – حبيب ديالو

وتأهل منتخب السنغال إلى هذا الدور بعد الفوز على السودان بنتيجة 3-1، بينما صعد منتخب مالي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح، مما يجعل المواجهة قوية بين فريقين يسعيان للتقدم إلى نصف النهائي.