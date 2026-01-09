حقائق مثيرة قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان فريق برشلونة قد توّج باللقب الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد مباراة مثيرة.

وتأهل فريق برشلونة إلى دور النهائي على حساب أتلتيك بلباو، فيما تأهل فريق ريال مدريد على حساب أتلتيكو مدريد.

مباريات حاسمة

فاز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني في أكتوبر بفضل هدفي مبابي وجود بيلينجهام. لكن هذا الفوز شكّل ذروة موسمه الأول تحت قيادة ألونسو. ومنذ ذلك الحين، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. فقد انتزع برشلونة صدارة الدوري من ريال مدريد وقدّم أداءً أكثر إبهارًا، بينما تزايدت التكهنات حول مستقبل ألونسو.

في مباراة نصف النهائي التي أقيمت يوم الأربعاء في جدة، اكتسح برشلونة أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة، رغم جلوس نجمه لامين يامال على مقاعد البدلاء حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث شارك فقط في الدقائق الأخيرة.

في نهائي كأس السوبر الإسباني العام الماضي، اكتسح برشلونة ريال مدريد 5-2 ليحرز أول ألقابه الثلاثة، قبل أن يتوج بكأس الملك والدوري الإسباني.

في الدوري الإسباني هذا الأسبوع، يستطيع فياريال، صاحب المركز الثالث، تقليص الفارق مع المتصدر عندما يستضيف ألافيس يوم السبت.

ويتأخر فياريال بسبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبـ11 نقطة عن برشلونة، لكن لديه مباراتين مؤجلتين.

ويستطيع إسبانيول، صاحب المركز الخامس، تقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في حال فوزه على ليفانتي يوم الأحد.

لاعبون يستحقون المتابعة

وإذا شارك مبابي، فسيمنح ريال مدريد دفعة قوية بعد الأداء المتواضع أمام أتلتيكو. حتى أن فيديريكو فالفيردي، مسجل الهدف، صرّح بأن أتلتيكو قدّم أداءً أفضل.

من المتوقع عودة يامال إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة في مركزه على الجناح الأيمن.

لكن لاعب الوسط الهجومي فيرمين لوبيز، الذي ترددت أنباء عن قرب انتقاله إلى تشيلسي الصيف الماضي، قد يكون له دور حاسم في تشكيلة هانسي فليك فطاقة فيرمين وشغفه بالأهداف تجعله لاعباً فريداً في فريق برشلونة الذي يتميز بالمهارة الفنية.

غيابات

وسيفتقد برشلونة فقط لاعب الوسط غافي باييز، فيما يعاني ريال مدريد من إصابات عديدة.

كان إيدر ميليتاو وداني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد مصابين بالفعل، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن أنطونيو روديجر وزميله في قلب الدفاع راؤول أسينسيو مشكوك في مشاركتهما في المباراة النهائية بعد اللعب ضد أتلتيكو مدريد.