إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سجل إليمان نداي هدف منتخب السنغال الأول في مرمى منتخب مالي، خلال المباراة المقامة على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

جاء هدف نداي في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، مستغلاً خطأ حارس مالي، ليمنح السنغال التقدم 1-0.

تشكيل الفريقين

منتخب السنغال: إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، حبيب ديارا، إليمان نداي، ساديو ماني، وحبيب ديالو.

منتخب مالي: ديارا، حامد تراوري، حيدارا، ديابي، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، سينايكو، سانجاري، أليو ديانج، عثمان كامارا، جاساما.

مشوار الفريقين في البطولة

أنهى منتخب مالي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بعد جمع 3 نقاط من ثلاثة تعادلات أمام المغرب وجزر القمر وزامبيا، قبل أن يتجاوز عقبة تونس بركلات الترجيح في ثمن النهائي، رغم خوضه المباراة بنقص عددي، ما أظهر قوة شخصيته وقدرته على الصمود في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى ربع النهائي بثبات، بعد جمع 7 نقاط في دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، محققًا انتصارين وتعادلًا واحدًا، قبل أن يفوز في دور الـ16 على السودان بثلاثية نظيفة، مؤكدًا جاهزيته للدور الإقصائي ومواصلة الدفاع عن لقبه.

يُذكر أن هذه المباراة تمثل المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل 1-1 في نسخة 2004 ضمن منافسات المجموعة الثانية.