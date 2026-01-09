قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشفت التفاصيل.. نسرين ظواهرة: شيرين قللت من احترام رامي عياش
أول تعليق من الدوحة على استهداف السفارة القطرية في أوكرانيا
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
وظائف بالجملة في جامعة القاهرة 2026 | قدم الآن
الشوط الأول.. السنغال تتقدم على مالي 1-0 في ربع نهائي أمم أفريقيا
تعليق رحلات مصر للطيران إلى أسوان وأبوسمبل .. اعرف السبب
الجيش السوري: تدمير مستودع ذخيرة ضخم لـ قسد في حلب
دبلوماسيون أمريكيون يزورون فنزويلا لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة واشنطن
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
رياضة

إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

السنغال ومالي
السنغال ومالي
حمزة شعيب

سجل إليمان نداي هدف منتخب السنغال الأول في مرمى  منتخب مالي، خلال المباراة المقامة على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

جاء هدف نداي في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، مستغلاً خطأ حارس مالي، ليمنح السنغال التقدم 1-0.

تشكيل الفريقين

منتخب السنغال: إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، حبيب ديارا، إليمان نداي، ساديو ماني، وحبيب ديالو.

منتخب مالي: ديارا، حامد تراوري، حيدارا، ديابي، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، سينايكو، سانجاري، أليو ديانج، عثمان كامارا، جاساما.

مشوار الفريقين في البطولة

أنهى منتخب مالي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بعد جمع 3 نقاط من ثلاثة تعادلات أمام المغرب وجزر القمر وزامبيا، قبل أن يتجاوز عقبة تونس بركلات الترجيح في ثمن النهائي، رغم خوضه المباراة بنقص عددي، ما أظهر قوة شخصيته وقدرته على الصمود في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى ربع النهائي بثبات، بعد جمع 7 نقاط في دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، محققًا انتصارين وتعادلًا واحدًا، قبل أن يفوز في دور الـ16 على السودان بثلاثية نظيفة، مؤكدًا جاهزيته للدور الإقصائي ومواصلة الدفاع عن لقبه.

يُذكر أن هذه المباراة تمثل المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل 1-1 في نسخة 2004 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

السنغال مالي كأس أمم إفريقيا

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
اوقاف الشرقية
ندوة تثقيفية
