مالي تنضم لقائمة أكثر المنتخبات حصولًا على بطاقات حمراء في نسخة واحدة من أمم إفريقيا

دخل منتخب مالي سجل الأرقام السلبية في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بالقرن الحديث، بعدما عادل رقم أكثر المنتخبات حصولًا على بطاقات حمراء في نسخة واحدة من البطولة، عقب وصوله إلى ثلاث حالات طرد خلال نسخة 2025 الجارية.

منتخب الجزائر

وسبق لـ منتخب الجزائر أن سجل الرقم نفسه خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010، عندما تلقى لاعبوه ثلاث بطاقات حمراء في نسخة واحدة، قبل أن يعيد منتخب غانا تكرار الأمر ذاته في نسخة 2012، ليظل الرقم صامدًا لعدة سنوات.

منتخب مالي

ومع نسخة 2025، انضم منتخب مالي إلى هذه القائمة، بعدما حصل لاعبوه على ثلاث بطاقات حمراء خلال مشواره في البطولة، في رقم يعكس حدة المنافسة وقوة الالتحامات، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على المعاناة الانضباطية التي واجهها الفريق خلال مبارياته.

إحصائيات سلبية

ويُعد هذا الرقم من أبرز الإحصاءات السلبية في تاريخ البطولة خلال العصر الحديث، حيث تؤثر حالات الطرد المتكررة بشكل مباشر على مسيرة المنتخبات في الأدوار المختلفة، وتضع الأجهزة الفنية تحت ضغط كبير في التعامل مع الغيابات الاضطرارية وتعديل الخطط الفنية.

وتبقى مثل هذه الأرقام شاهدة على الوجه الآخر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تجمع بين المتعة والندية والقوة البدنية، في واحدة من أكثر البطولات القارية صعوبة من حيث الالتحامات والضغوط التنافسية.