سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار قبل مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره كوت ديفوار،  غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 136.20 مليون يورو.

ويعد أغلى لاعب في مصر هو عمر مرموش 65 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

ويعد أغلى لاعب في كوت ديفوار: أماد ديالو 50 مليون يورو.

وتأهل منتخب مصر  من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

