أوسيمين معنا.. تعليق قوي من مدرب نيجيريا حول مواجهة الجزائر في أمم أفريقيا

علق إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على مواجهة الجزائر، التي ستجمع بينهما، غدا السبت، في إطار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال شيل في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لن أتحدث إلا عن مباراة الغد، لكن ما أستطيع قوله، هو إن أوسيمين موجود معنا، قضيت بعض الوقت في تدريب نادي مولودية وهران الجزائري، وسعدت كثيرًا بهذه الفترة، وأكسبتني بعض المعرفة حول الكرة الجزائرية، لا أعرف الكثير عن الكرة الجزائرية، لكنني لعبت مع لاعبين جزائريين، وهم يمتلكون رؤية جيدة، ودعونا نرى ما سيحدث غدًا".

وتابع: "أحاول دائمًا أن أكون بكامل تركيزي، لأنه جزء مهم من عملي، وأنقل ذلك للاعبين حتى يكونوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية والذهنية داخل الملعب، وعلى الاتحاد أن يحل أي مشكلة، أنا أركز في عملي داخل الملعب فقط".

وعن الانقطاع عن التدريبات، أضاف: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد النيجيري، لكنني مسئول فقط عما يحدث داخل الملعب، نتعامل مع كل الفرق بشكل جدي، كل فريق له نقاط قوة وضعف، ربما مباراة الجزائر تختلف عن المباريات السابقة، لكننا أيضًا لعبنا مباريات قوية في هذه البطولة، ولن أقلل منهم، ستكون اختبار صعب بكل تأكيد، لكننا لدينا أفضل نسخة من نيجيريا لمباراة الغد".

واختتم: "يمكن أن يكون لنا أفضلية على الجزائر، لأنهم لعبوا شوطين إضافيين، لكنني لا أفكر في ذلك، أفكر فقط في تجهيز لاعبيّ وخلق الدوافع لهم، أركز فقط في عملي مع فريقي، لا أضطلع كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، شاهدت بعض المباريات في البطولة، وكذلك التنظيم جيد جدًا، بعد البطولة سيتم تقييم عملي، ولنرى ما سيحدث".