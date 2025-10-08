شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقعاته لتشكيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته اليوم الأربعاء أمام منتخب جيبوتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت":"إن هناك مجموعة من اللاعبين حجزوا أماكنهم في التشكيل الأساسي، وهم: محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد هاني، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، تريزيجيه، ومحمد صلاح".



وأضاف أن هناك مفاضلة بين ياسر إبراهيم وخالد صبحي لشغل مركز قلب الدفاع، وكذلك بين مصطفى فيصل ومصطفى محمد في مركز الهجوم، إلى جانب منافسة بين زيزو وإبراهيم عادل للعب تحت رأس الحربة.