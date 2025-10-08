تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال

يقترب منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

وسبق وواجه منتخب مصر منافسه جيبوتي المرة الأول في 2008 خلال الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس العالم 2010

وكان المعلم حسن شحاته هو المدير الفني لمنتخب مصر بينما تولى أحمد كشري مهمة تدريب جيبوتي وقتها .

وفي مباراة الذهاب حقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد سجلهم كلا من عمرو زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، وأحمد عيد.

وفي مباراة الإياب على ستاد القاهرة حقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بنتيجة 4-0 عن طريق سعيد رياض (مدافع جيبوتي بالخطأ في مرماه)، محمد أبو تريكة، أحمد حسن، وعماد متعب.

وكانت أخر مباراة بين مصر وجيبوتي في التصفيات الحالية وكان مدرب الفراعنة وقتها روي فيتوريا.

حقق منتخب مصر الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 6-0، سجلهم محمد صلاح 4 أهداف، وهدف لـ تريزيجيه ومصطفى محمد.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متفوقين بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وأقرب المنافسين على بطاقة التأهل.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن اللقاء بأفضلية كبيرة، إذ يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو ليضمن رسميًا العبور إلى كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية في 2022.

كما قد يحسم الفراعنة التأهل مبكرًا حال تحقيق الفوز على جيبوتي في مواجهة اليوم، أو في حال تعثر بوركينا فاسو أمام سيراليون في الجولة نفسها، ليعود المنتخب المصري إلى المونديال من بوابة المجموعة الأولى بعد مشوار مميز في التصفيات.