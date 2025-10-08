قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
القسم الرياضي

يقترب منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي 

وسبق وواجه منتخب مصر منافسه جيبوتي المرة الأول في 2008 خلال الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس العالم 2010 

وكان المعلم حسن شحاته هو المدير الفني لمنتخب مصر بينما تولى أحمد كشري مهمة تدريب جيبوتي وقتها .

وفي مباراة الذهاب حقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد سجلهم كلا من عمرو زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، وأحمد عيد.

وفي مباراة الإياب على ستاد القاهرة حقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بنتيجة 4-0 عن طريق سعيد رياض (مدافع جيبوتي بالخطأ في مرماه)، محمد أبو تريكة، أحمد حسن، وعماد متعب.

وكانت أخر مباراة بين مصر وجيبوتي في التصفيات الحالية وكان مدرب الفراعنة وقتها روي فيتوريا.

حقق منتخب مصر الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 6-0، سجلهم محمد صلاح 4 أهداف، وهدف لـ تريزيجيه ومصطفى محمد.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متفوقين بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وأقرب المنافسين على بطاقة التأهل.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن اللقاء بأفضلية كبيرة، إذ يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو ليضمن رسميًا العبور إلى كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية في 2022.

كما قد يحسم الفراعنة التأهل مبكرًا حال تحقيق الفوز على جيبوتي في مواجهة اليوم، أو في حال تعثر بوركينا فاسو أمام سيراليون في الجولة نفسها، ليعود المنتخب المصري إلى المونديال من بوابة المجموعة الأولى بعد مشوار مميز في التصفيات.

محمد صلاح منتخب مصر منتخب مصر ضد جيبوتي منتخب جيبوتي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جمعيه المصدرين

جمعية المصدرين تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة يعد بمضاعفة الجهود لزيادة الصادرات

العقارات

“Living Yards” تدخل في شراكة استراتيجية مع “Lemon Spaces” لإطلاق "Maison S"

السياحة

لا يتناسب مع إمكانات مصر.. 5 تريليونات جنيه استثمارات سياحية منذ 1992

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد