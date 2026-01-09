ترامب: ما تفعله الصين في تايوان يعتمد على الرئيس شي جين بينج

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز على النشاط الصيني المحتمل في تايوان، قائلاً إن الأمر "يعتمد على الرئيس شي جين بينغ".

وأضاف ترامب: " (شي) يعتبر تايوان جزءا من الصين، وما سيفعله يعود إليه".

وفي وقت لاحق، عدل الرئيس الأمريكي كلامه قليلاً قائلاً: "أوضحت له أنني سأكون مستاء للغاية إذا فعل ذلك، ولا أعتقد أنه سيفعل، آمل ألا يفعل ذلك".

و كرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده للنظام الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات، قائلاً: "إن أعداد المحتجين في إيران كبيرة جدًا"، محذّرًا من أن النظام سيتعرّض "لضربة قاسية"، إذا أقدم على قتل المتظاهرين.

ترامب يهدد إيران



وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون- وربما أكثر من أيّ شخص آخر- وضعهم سيئ للغاية. وقد أبلغتُهم أنه إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يفعلونه عادةً خلال احتجاجاتهم- لديهم احتجاجات كثيرة- فإذا فعلوا ذلك، فسنوجّه لهم ضربةً شديدة".