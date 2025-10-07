قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
رياضة

الدردير: المحكمة حكمت لـ أحمد سيد زيزو بـ40 مليون جنيه من نادي الزمالك

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن أحمد سيد زيزو.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"من برنامج اللعيب.. المحكمة حكمت لـ أحمد سيد زيزو بـ 40 مليون جنية من نادي الزمالك".

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن صدور قرار من اتحاد الكرة لصالح أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي في أزمته وقضيته المنظورة من قبل الاتحاد مع ناديه السابق الزمالك.

وقال أحمد شوبير: "كلام كثير إمبارح إن قضية زيزو انتهت وتم الحكم لصالح اللاعب على حساب الزمالك وسيتم تغريم النادي، لكن الحقيقة مفيش أي قرار رسمي وكل ده اجتهادات من مصادر وناس بتقول يمكن اتحاد الكرة طلب مستندات جديدة من الزمالك".

وأضاف شوبير: "زيزو طالب 83 مليون جنيه من ناديه السابق، والزمالك طالب غرامات 20 مليون جنيه على اللاعب".

وتابع شوبير: "مفيش أي قرار رسمي صادر من اتحاد الكرة لم يحدث وهذا الأمر تواصلت بنفسي مع مسؤولي اتحاد الكرة وتأكدت منه".

زيزو الأهلي الزمالك

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

