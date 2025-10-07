الدردير: المحكمة حكمت لـ أحمد سيد زيزو بـ40 مليون جنيه من نادي الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن أحمد سيد زيزو.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"من برنامج اللعيب.. المحكمة حكمت لـ أحمد سيد زيزو بـ 40 مليون جنية من نادي الزمالك".

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن صدور قرار من اتحاد الكرة لصالح أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي في أزمته وقضيته المنظورة من قبل الاتحاد مع ناديه السابق الزمالك.

وقال أحمد شوبير: "كلام كثير إمبارح إن قضية زيزو انتهت وتم الحكم لصالح اللاعب على حساب الزمالك وسيتم تغريم النادي، لكن الحقيقة مفيش أي قرار رسمي وكل ده اجتهادات من مصادر وناس بتقول يمكن اتحاد الكرة طلب مستندات جديدة من الزمالك".

وأضاف شوبير: "زيزو طالب 83 مليون جنيه من ناديه السابق، والزمالك طالب غرامات 20 مليون جنيه على اللاعب".

وتابع شوبير: "مفيش أي قرار رسمي صادر من اتحاد الكرة لم يحدث وهذا الأمر تواصلت بنفسي مع مسؤولي اتحاد الكرة وتأكدت منه".