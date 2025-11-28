كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الجمعة، تقريرا حول وحدة الاستخبارات الميدانية النسائية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتجسس في عمق سوريا.

التجسس على سوريا

رافقت الصحيفة مؤخرًا مجموعة من مجندات الاستخبارات الميدانية اللواتي يتجسسن على عناصر معادية في سوريا، وشملت الزيارة زيارةً للموقع 720 على الحدود الإسرائيلية السورية الأردنية.

وقالت الصحيفة إنه أُجريت مقابلات مع قائد الكتيبة 595 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقدم "ج"، وضابط العمليات التابع له، الرائد "م"، ومجندات جمع المعلومات الاستخبارية "س"، و"د"، و"ف" - جميعهن مجندات باستثناء "ج" - لتقديم لمحة معمقة عن طبيعة التسلل عبر سوريا للمساعدة في إبقاء القوات الإسرائيلية متقدمة على غيرها.

وأشارت إلى أن المجندات اللاتي يتخصصن في جمع المعلومات الاستخبارية الثلاث باستخدام الطائرات المسيرة هن - "س"، و"د"، و"ف".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه مع أن هذا قد يبدو وكأنهن يجلسن بأمان في المقر، إلا أنهن متمركزات في عمق الميدان، وقد يتعرضن للخطر، ويستخدمن طائرة مسيرة تكتيكية من مسافة قريبة ليتمكنّ من رصد ما تراه الطائرة المسيرة.

وقال "م" إنه منذ حرب 2023-2025، توسّع استخدام الطائرات المسيّرة بشكل كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن كل قائد فصيلة تقريبًا، وأحيانًا حتى بعض الجنود، لديه طائرة مسيّرة خاصة به لجمع المعلومات الاستخبارية المسبقة.

وعلّق "ج" قائلاً إن أحد فنون استخدام الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات الاستخبارية في سوريا هو تحديد الارتفاع الأمثل للطيران في مختلف الظروف.

التجسس بطائرات مسيرة

من حيث المبدأ، يُفضّل تحليق طائرة استطلاع مسيّرة على ارتفاع منخفض قدر الإمكان للحصول على معلومات دقيقة للغاية وأعلى دقة مراقبة متاحة. لكن في كثير من الحالات، يُخاطر الطيران على ارتفاع منخفض جدًا بتعطيل المراقبة، مما يُنبّه الأهداف ويُمكّنهم من التكيّف لتجنب المراقبة، مما يُحبط الهدف الأساسي من جمع المعلومات الاستخبارية السرية.

ساعدت الكتيبة 595 في تحديد مواقع الإيرانيين وأعضاء حماس والجهاديين، وأي شخص تقريبًا قد يُهدد إسرائيل في منطقتها الأمنية السورية أو بالقرب منها، والقبض عليهم.