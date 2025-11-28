بعد طرح برومو الست .. ماذا قالت صابرين عن منى زكي؟

أكدت الفنانة صابرين أنها تكنّ تقديراً كبيراً للنجمة منى زكي، مشيرة إلى أنها تعشقها على المستوى الفني، وأن تقديمها لشخصية أم كلثوم في الفيلم الجديد سيكون مختلفاً تماماً عمّا قُدِّم في الأعمال السابقة.



وقالت صابرين في تصريحات تلفزيونية: "قدمت شخصية أم كلثوم في مسلسل من 36 حلقة، لكن الفيلم شيء مختلف تماماً، وطبيعة المعالجة فيه ستقدّم رؤية جديدة للجمهور."

وتعليقاً على الهجوم الذي تعرضت له منى زكي عقب الإعلان عن اختيارها لتجسيد شخصية كوكب الشرق، أوضحت الفنانة أنها تابعت ردود الفعل .



مؤكدة دعمها الكامل لها: "منى ممثلة شاطرة جداً، وأنا متأكدة إنها بذلت مجهوداً كبيراً في الفيلم. أحمد مراد كتب عملاً عظيماً كما هي عادته، والمخرج الكبير مروان حامد – الذي تشرفت بالعمل معه في فيلم تراب الماس – بالتأكيد سيقدّم تجربة سينمائية ضخمة."

واختتمت بتأكيد حماسها لمشاهدة الفيلم عند طرحه:

"أنا منتظرة أتفرج على العمل؛ لأنه أكيد هيكون حاجة كبيرة ومختلفة."