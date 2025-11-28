أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية

فاز فريق أكاديمية برشلونة الإسباني لكرة القدم على إسكولا فيرشافيا البولندي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها النادي على ملاعبه بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

جاء هدف فوز أكاديمية برشلونة عن طريق شون ويلسون خلال الشوط الأول من المباراة.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.