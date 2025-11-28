كفر الشيخ تحصد 6 ميداليات والمركز الثالث في بطولة الجمهورية .. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، نجاح أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، في الحصول على 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 20 سنة، التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أبطال مصارعة المشروع حصدوا ميدالية ذهبية و فضيتين، 3 ذهبيات مهنئاً الأبطال "عمر محمد الحاصل على المركز الأول وزن 60 ك، أحمد عبدالبارى المركز الثاني وزن 67 ك، عمار عبدالرحمن المركز الثاني وزن 97 ك، رحيم غالى الحاصل على الثالث وزن 63 ك، يوسف وليد الحاصل على الثالث وزن 82 ك، محمد عبدالبارى المركز الثالث وزن 55 ك.

كما حصل على المركز الخامس كل من " محمد وجيه وزن 63 ك، ابراهيم محمدان وزن 63 ك، محمد محمد وزن 67 ك.

جاءت مشاركة مصارعة المشروع في بطولة الجمهورية، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، الدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الجهاز الفني: الكابتن ياسر صقر المدرب الأوليمبي، كابتن أبو غنام الرحماني، الدكتور أحمد البيلي مدربي المشروع القومي.