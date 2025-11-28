تجربة إخلاء ناجحة في كلية التمريض بجامعة عين شمس

نظمت كلية التمريض بجامعة عين شمس، تجربة لإخلاء مقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة سحر موسى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتنسيق محمد عبدالله رئيس وحدة الدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للأمن الجامعي.

وأوضحت الدكتورة سحر موسى أن العملية التجريبية تمت وبصورة منظمة خلال ٣ دقائق ، حيث تم إخلاء مباني الكلية بالكامل من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، الطلاب، الإداريين والعمال إطار جهودها المستمرة لتعزيز إجراءات السلامة وتأهبها لحالات الطوارئ

وأكدت الدكتورة سحر موسى أن التجرية سبقتها ورشة عمل توعوية للحضور، مشيرة إلى أن عملية الإخلاء استهدفت تدريب العنصر البشري على الإلتزام بالمعايير الأمنية كافة حال وقوع أى كوارث طبيعية كالحرائق أو الزلازل، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدني بالكلية فى إدارة أي طارئ قد يحدث، وتنفيذها لعدد من الإستراتيجيات التي تستهدف تحقيق أقصى درجات الأمان.