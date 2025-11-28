مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم

نشر أولياء أمور طلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة ، استغاثة عاجلة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بسبب تعرض مبنى المدرسة للخطر بسبب تسرب مياه الصرف بشكل أهلك جميع الحوائط.

وقال أولياء الأمور : الطلبة من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الثانوي ف خطر شديد ، وقام مدير المدرسة مصطفى فتوح بالإبلاغ عدة مرات ، إلى أن جاءت مهندسة من هيئة الأبنية التعليمية لمعاينة المدرسة، وبالفعل تأكدت من وجود تسريب ماء وماس كهربائي بمبنى المدرسة ، ولكنها اكتفت فقط بغلق دورات المياه.

وأضاف أولياء الأمور : نطالب وزير التربية والتعليم بضرورة التدخل لاتخاذ إجراء رادع لحماية أطفالنا ، مثل غلق المدرسة لإصلاحها، ورفع الغياب وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر.

وقال أولياء الأمور : لا يجب أن ننتظر لحين وقوع وفيات، ولذا نطالب بسرعة التدخل.

