أخبار البلد

مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم

المياه تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون
المياه تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون
ياسمين بدوي

نشر أولياء أمور طلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة ، استغاثة عاجلة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بسبب تعرض مبنى المدرسة للخطر بسبب تسرب مياه الصرف بشكل أهلك جميع الحوائط. 

وقال أولياء الأمور : الطلبة من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الثانوي ف خطر شديد ، وقام مدير المدرسة مصطفى فتوح بالإبلاغ عدة مرات ، إلى أن جاءت مهندسة من هيئة الأبنية التعليمية لمعاينة المدرسة، وبالفعل تأكدت من وجود تسريب ماء وماس كهربائي بمبنى المدرسة ، ولكنها اكتفت فقط بغلق دورات المياه.

وأضاف أولياء الأمور : نطالب وزير التربية والتعليم بضرورة التدخل لاتخاذ إجراء رادع لحماية أطفالنا ، مثل غلق المدرسة لإصلاحها، ورفع الغياب وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر.

وقال أولياء الأمور : لا يجب أن ننتظر لحين وقوع وفيات، ولذا نطالب بسرعة التدخل.

واستعرض المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، الموقف التنفيذى لاستثمارات الصندوق فى المنشآت التعليمية.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على دعم الصندوق لسد عجز هيئات التدريس للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، إسهامًا فى استقرار العملية التعليمية .

كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدعم البنية التحتية لمدرسة النيل الدولية المصرية بمحافظة السويس.

تمويل الاستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة

كما تمت إحاطة أعضاء مجلس الإدارة باعتماد دعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساهمة الصندوق في تكلفة تمويل الاستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة.

كما تمت إحاطة المجلس بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيمة تكاليف إدارة وتشغيل وحدة دعم وقياس جودة التعليم كدعم من الصندوق لديوان عام الوزارة.

 دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد (٥٠) ألف ديسك مدرسي بالمدارس

كما تمت الموافقة على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد (٥٠) ألف ديسك مدرسي بالمدارس القائمة، وكذلك دعم الهيئة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا لإعادة إنشاء مبنى مخزن الكتب التابع للمديرية.

وتمت الموافقة أيضا على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل المرافق لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة البحيرة.

طلاب مدرسة مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية تسرب مياه

