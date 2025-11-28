إيران تقاطع قرعة كأس العالم .. تعرف على السبب

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الجمعة مقاطعة قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل احتجاجا على تخصيص عدد محدود من التأشيرات للوفد الممثل له في القرعة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقل موقع "ترافداري" الإخباري الرياضي الإيراني عن أمير مهدي علوي المتحدث باسم الاتحاد قوله "لن يحضر الوفد الإيراني قرعة كأس العالم بناء على الموقف الأخير المتعلق بإصدار التأشيرات للوفد لحضور مراسم القرعة".

وتفرض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة قيودا صارمة على منح التأشيرات للإيرانيين لأسباب سياسية وأمنية.

ونقل الموقع عن علوي قوله إن الولايات المتحدة منحت تأشيرات لأربعة من أعضاء الوفد الإيراني بينهم أمير قالينوي مدرب الفريق، لكنها لم تمنح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.

وأضاف علوي أن هذا القرار جاء في أعقاب ما وصفته إيران "بالتصرفات غير رياضية" للسلطات الأمريكية فيما يتعلق بالقرعة التي ستجرى في واشنطن يوم الجمعة المقبل.

ونقل الموقع قوله "بناء على قرارات غير رياضية وانحراف المسار عن العملية الرياضية، قررنا عدم حضور الوفد الإيراني حفل القرعة".

وقال الاتحاد إنه على تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ يومين وأبلغ رئيسه جياني إنفانتينو والأمين العام. وأضاف علوي "قال الفيفا إنه سيتابع الأمر بجدية".

وضمنت إيران التأهل إلى كأس العالم في مارس الماضي بعد التعادل 2-2 مع أوزبكستان في طهران، لتضمن الظهور السابع في البطولة والرابع على التوالي.