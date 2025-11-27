الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم FIFA 2026™، والتي ستقام في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا الإعلان مع اقتراب انطلاق منافسات أول نسخة من البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، حيث تم وضع إجراءات تحدد المنتخبات الأربعة التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ 12.

قرعة كأس العالم 2026

تتضمن إجراءات القرعة وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء الأول، بينما ستوزع بقية المنتخبات المتأهلة البالغ عددها 39 على أربعة أوعية وفقاً للتصنيف العالمي المعتمد للمنتخبات. هذا التصنيف سيصدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

بالنسبة للمنتخبات التي ستتأهل عبر ملحق التصفيات، ستدخل الكرات المعنية ضمن الوعاء الرابع.

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، والمنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي.

طريقة إجراء قرعة كأس العالم

أوضح الفيفا أن هناك إجراءات محددة لضمان توازن المنافسة، حيث سيتم تمييز البلدان المستضيفة باستخدام كرات ملونة مختلفة. على سبيل المثال، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا على رأس المجموعة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة، وذلك وفقاً للجدول المعلن في 4 فبراير 2024.

لحماية توازن المنافسة، سيتم سحب المنتخبين الأسرع تصنيفاً (إسبانيا والأرجنتين) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وذلك لتجنب مواجهة أفضل المنتخبات قبل الوصول إلى نصف النهائي.

فيما يتعلق بالأوعية الثانية والثالثة والرابعة، سيتم تحديد مركز كل منتخب في المجموعة اعتمادًا على نظام محكم، يضمن ألا تكون هناك أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي سيكون له 16 منتخباً.

بالنسبة للمنتخبات المتأهلة من الملحق العالمي، تطبق نفس القاعدة لضمان العدالة في توزيع المنتخبات.

مجموعة مصر في كأس العالم

بحسب مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم، الذي وضعته الفيفا، منتخب مصر سيتجنب مواجهة 16 منتخبًا في دور المجموعات، حيث يشمل ذلك 11 منتخبًا من نفس المستوى التصنيفي بالإضافة إلى بعض المنتخبات الإفريقية الأخرى.

من بين هذه المنتخبات التي يتجنبها منتخب مصر، نجد المغرب من التصنيف الأول والسنغال من التصنيف الثاني والرأس الأخضر وغانا من التصنيف الرابع، وكذلك الكونغو الديمقراطية في حال تأهلها من الملحق العالمي.

في القرعة، سيجد منتخب مصر نفسه مع أحد المنتخبات من التصنيف الأول، والذي يشمل كلاً من كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

علاوة على ذلك، سيكون هناك منتخب آخر من التصنيف الثاني يمكّن منتخب مصر من مواجهته، ويضم ذلك كرواتيا، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.