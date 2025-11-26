قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تصنيف مصر بالمونديال 

وجاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

تصنيفات مونديال 2025

وضم التصنيف الأول منتخبات كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.

وضم التصنيف الرابع منتخبات الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي ونيوزيلندا، بالإضافة إلى 4 منتخبات ستتأهل من الملحق الأوروبي ومنتخبين سيتأهلان من الملحق العالمي في شهر مارس من العام المقبل.

نظام قرعة المونديال 


وتبعًا لنظام القرعة، لن تضم مجموعة واحدة من المجموعات الـ 12 في الدور الأول لكأس العالم أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار البطولة سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية، سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

وستبدأ إجراءات القرعة بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.

كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيف المنتخب المصري نظام القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

رمضان صبحي

من الملعب لـ التخشيبة.. رمضان صبحي موهبة ضاعت خلف القضبان

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسفكسيا الخنق .. ننشر تقرير الطب الشرعي في قضية مقتـ.ـل شاب بالطالبية

سيدة

قرار من النيابة بشأن سيدتين بحوزتهما كروت دعائية لمرشح نواب بالغربية

رمضان صبحي

بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

بالصور

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد