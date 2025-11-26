مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تصنيف مصر بالمونديال

وجاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

تصنيفات مونديال 2025

وضم التصنيف الأول منتخبات كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.

وضم التصنيف الرابع منتخبات الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي ونيوزيلندا، بالإضافة إلى 4 منتخبات ستتأهل من الملحق الأوروبي ومنتخبين سيتأهلان من الملحق العالمي في شهر مارس من العام المقبل.

نظام قرعة المونديال



وتبعًا لنظام القرعة، لن تضم مجموعة واحدة من المجموعات الـ 12 في الدور الأول لكأس العالم أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار البطولة سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية، سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

وستبدأ إجراءات القرعة بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.