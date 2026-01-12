قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مياه القاهرة تدرب الرائدات الاجتماعيات على أساليب التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك بالأميرية

الصرف الصحي
الصرف الصحي
منار نور

في إطار جهود شركة مياه الشرب بالقاهرة لنشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المشاركة المجتمعية، نظّمت الشركة ندوة توعوية بجمعية الوحدة السكانية بحي الأميرية، وذلك  بالتعاون مع مديرية التضامن الأجتماعي.

وشهدت الندوة مشاركة عدد 50 سيدة من الرائدات الاجتماعيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تدريبهن على أنماط التوعية المجتمعية وأساليب التواصل الفعّال، بما يسهم في دعم دورهن في نقل الرسائل التوعوية للمواطنين داخل المجتمع المحلي.

وتناول البرنامج التدريبي آليات التواصل مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري،حيث تم التعريف بوسائل التواصل المباشرة مع الشركة من خلال الخط الساخم 125 لتلقي الشكاوي والاستفسارات علي مدار الساعة ، الي جانب خدمة التواصل عبر تطبيق الواتساب  01006665125 ، بما يساهم في تسهيل تقديم البلاغات وطلب الخدمات المختلفة ورفع مستوي رضا المواطنين.
كما تضمن البرنامج تنفيذ استطلاعات رأي للمشاركات لقياس مستوي الوعي المائي، والتعرف علي احتياجات المواطنين ومقترحاتهم بشأن تحسين الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود الشركة في تطوير آليات العمل وتعزيز جودة الخدمة.

وأستعرضت الندوة الخدمات التي تقدمها الشركة، ومن بينها استخدام أستخدام القطع الموفّرة للمياه ودورها في ترشيد الاستهلاك، إلي جانب خدمة تطهير خزانات المياه ودورها في الحفاظ علي جودة المياه وصحة المواطنين .

وأكدت الشركة أن تنظيم هذه الندوات يأتي ضمن خطتها المستمرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتعزيز الشركة مع الجهات المعنية، وتمكين الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن عنصرًا فاعلًا في دعم جهود التوعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ علي الموارد المائية.

وتهدف الندوة إلي إعداد وتأهيل الرائدات الحضاريات الاجتماعيات لنقل الرسائل التوعوية الصحيحة للمواطنين، وتمكينهن من تنظيم وتنفيذ ندوات ميدانية داخل المجتمع المحلي، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

الصرف الصحي مياة الشرب شركة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم | فيديو

صورة أرشيفية

اللجنة الخماسية تناقش مع رئيس وزراء لبنان خطة استعادة الودائع وتحقيق التوازن المالي

صورة أرشيفية

الجلسة سرية | أسرار وكواليس ملف المفاوضات الفلسطيني

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد