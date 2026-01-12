مياه القاهرة تدرب الرائدات الاجتماعيات على أساليب التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك بالأميرية

في إطار جهود شركة مياه الشرب بالقاهرة لنشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المشاركة المجتمعية، نظّمت الشركة ندوة توعوية بجمعية الوحدة السكانية بحي الأميرية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الأجتماعي.

وشهدت الندوة مشاركة عدد 50 سيدة من الرائدات الاجتماعيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تدريبهن على أنماط التوعية المجتمعية وأساليب التواصل الفعّال، بما يسهم في دعم دورهن في نقل الرسائل التوعوية للمواطنين داخل المجتمع المحلي.

وتناول البرنامج التدريبي آليات التواصل مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري،حيث تم التعريف بوسائل التواصل المباشرة مع الشركة من خلال الخط الساخم 125 لتلقي الشكاوي والاستفسارات علي مدار الساعة ، الي جانب خدمة التواصل عبر تطبيق الواتساب 01006665125 ، بما يساهم في تسهيل تقديم البلاغات وطلب الخدمات المختلفة ورفع مستوي رضا المواطنين.

كما تضمن البرنامج تنفيذ استطلاعات رأي للمشاركات لقياس مستوي الوعي المائي، والتعرف علي احتياجات المواطنين ومقترحاتهم بشأن تحسين الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود الشركة في تطوير آليات العمل وتعزيز جودة الخدمة.

وأستعرضت الندوة الخدمات التي تقدمها الشركة، ومن بينها استخدام أستخدام القطع الموفّرة للمياه ودورها في ترشيد الاستهلاك، إلي جانب خدمة تطهير خزانات المياه ودورها في الحفاظ علي جودة المياه وصحة المواطنين .

وأكدت الشركة أن تنظيم هذه الندوات يأتي ضمن خطتها المستمرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتعزيز الشركة مع الجهات المعنية، وتمكين الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن عنصرًا فاعلًا في دعم جهود التوعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ علي الموارد المائية.

وتهدف الندوة إلي إعداد وتأهيل الرائدات الحضاريات الاجتماعيات لنقل الرسائل التوعوية الصحيحة للمواطنين، وتمكينهن من تنظيم وتنفيذ ندوات ميدانية داخل المجتمع المحلي، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.