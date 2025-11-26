شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ يضع يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق مع مرور الوقت.

وقال شريف عبد المنعم، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “من وجهة نظري، فريق الأهلي أصبح له شكل قوي فنيًّا داخل أرض الملعب، والفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري سيساعده في تخطي عقبة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا”.

وتابع: “فريق الجيش الملكي لن يكون منافسًا سهلًا في مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل، خاصة بعد الخسارة من يانج أفريكانز في الجولة الماضية من دوري أبطال إفريقيا”.