قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي
«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب
لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أمريكا تحاكم شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها | تفاصيل
الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز
إعلامي: الأهلي يعرض على ديانج التجديد والخروج على سبيل الإعارة
بعد منتصف الليل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية تغطي الطرق السريعة حتى القاهرة
طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

مؤتمر الكاراتيه
مؤتمر الكاراتيه
محمد سمير

أقام الاتحاد المصري للكاراتيه مؤتمرًا صحفيًا تم خلاله الكشف عن الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه، التي تُقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، وسط حضور كبير من قيادات الرياضة المصرية والدولية.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه تقديره لجهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية بما يضاهي أحدث الصالات حول العالم.

ووجّه الدهراوي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدوره في تنفيذ رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة المصرية وتحقيق إنجازات عالمية.

واستعرض رئيس الاتحاد أبرز إنجازات أبطال مصر على الساحة الدولية، وفي مقدمتها أول ميدالية ذهبية في الأرجنتين للاعبة ياسمين الجويلي، بالإضافة إلى حصول البطلتين فريال أشرف على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو. كما حقق منتخب مصر للكاراتيه المركز الثاني في بطولة دبي الأخيرة، مواصلًا تألقه على مستوى العالم.

وأعرب أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن سعادته الكبيرة بالتنظيم المتميز، مؤكدًا أنه زار مصر مرات عديدة ويحتفظ بذكريات خاصة مع أبطال مصر مثل فريال أشرف وجيانا فاروق منذ أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن نسخة هذا العام تحمل الرقم 27، وأنها تطبيق مباشر لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الكونجرس العام الماضي بشأن القوانين الجديدة للعبة، مشيرًا إلى مشاركة لاعبين من جميع القارات الخمس.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن البطولة تشهد مشاركة ضخمة من اللاعبين والمنتخبات، ووجّه الشكر لمصر لتنظيمها البطولة واحتضانها الوفود باعتبارها "الأرض الثانية لكل لاعبي العالم".

وشهد الحفل كلمة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي دعا الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح اللاعب الذي توفي خلال مشاركته في إحدى بطولات الكاراتيه.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت أجيالًا متعاقبة صنعت تاريخ الكاراتيه المصري، وصولًا إلى البطلتين العالميتين فريال أشرف وجيانا فاروق، اللتين تنتميان إلى جيل صنع الفارق للعبة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن مصر استضافت ما يقرب من 500 بطولة خلال العقود الماضية، وتفخر بامتلاكها أكبر مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب صبحي عن تقديره للدعم العربي للاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى علاقته الوثيقة برئيس الاتحاد الدولي منذ أن كان مساعدًا لوزير الرياضة عام 2012 وحتى الآن.

وأكد أن وجود أكثر من 88 دولة على أرض مصر يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الدولة التنظيمية والبشرية.

الاتحاد المصري للكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه عبدالفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية و«ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

لوسيد

لوسيد تفوز بلقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عربية تباع بـ 20 مليار دولار لسبب غريب .. وهذه أفضل شركة لمركبات الدفع الرباعي

بالصور

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد