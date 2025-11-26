مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

أقام الاتحاد المصري للكاراتيه مؤتمرًا صحفيًا تم خلاله الكشف عن الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة العالم للكاراتيه، التي تُقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، وسط حضور كبير من قيادات الرياضة المصرية والدولية.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه تقديره لجهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية بما يضاهي أحدث الصالات حول العالم.

ووجّه الدهراوي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدوره في تنفيذ رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة المصرية وتحقيق إنجازات عالمية.

واستعرض رئيس الاتحاد أبرز إنجازات أبطال مصر على الساحة الدولية، وفي مقدمتها أول ميدالية ذهبية في الأرجنتين للاعبة ياسمين الجويلي، بالإضافة إلى حصول البطلتين فريال أشرف على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو. كما حقق منتخب مصر للكاراتيه المركز الثاني في بطولة دبي الأخيرة، مواصلًا تألقه على مستوى العالم.

وأعرب أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن سعادته الكبيرة بالتنظيم المتميز، مؤكدًا أنه زار مصر مرات عديدة ويحتفظ بذكريات خاصة مع أبطال مصر مثل فريال أشرف وجيانا فاروق منذ أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن نسخة هذا العام تحمل الرقم 27، وأنها تطبيق مباشر لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الكونجرس العام الماضي بشأن القوانين الجديدة للعبة، مشيرًا إلى مشاركة لاعبين من جميع القارات الخمس.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن البطولة تشهد مشاركة ضخمة من اللاعبين والمنتخبات، ووجّه الشكر لمصر لتنظيمها البطولة واحتضانها الوفود باعتبارها "الأرض الثانية لكل لاعبي العالم".

وشهد الحفل كلمة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي دعا الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح اللاعب الذي توفي خلال مشاركته في إحدى بطولات الكاراتيه.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت أجيالًا متعاقبة صنعت تاريخ الكاراتيه المصري، وصولًا إلى البطلتين العالميتين فريال أشرف وجيانا فاروق، اللتين تنتميان إلى جيل صنع الفارق للعبة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن مصر استضافت ما يقرب من 500 بطولة خلال العقود الماضية، وتفخر بامتلاكها أكبر مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب صبحي عن تقديره للدعم العربي للاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى علاقته الوثيقة برئيس الاتحاد الدولي منذ أن كان مساعدًا لوزير الرياضة عام 2012 وحتى الآن.

وأكد أن وجود أكثر من 88 دولة على أرض مصر يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الدولة التنظيمية والبشرية.