أمينة عرفي تتأهل الي نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي للاسكواش

تأهلت البطلة المصرية أمينة عرفي نجمة نادي الجزيرة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة ريتش فينوس كراتشي والتى تستضيفها دولة باكستان حتى 11 يناير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 120 ألف دولار.

وحققت أمينة عرفي الفوز فى الدور نصف النهائي على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-5

و تنتظر أمينة عرفي الفائز من مواجهة الماليزيتين أيفا أزمان وسيفا سينجاري سوبرامانيام، لمواجهتها غداً في المباراة النهائية.

وتأهل إلى هذا الدور 5 لاعبين مصريين وهم كريم عبد الجواد، محمد زكريا، ندى عباس، على أبو العينين، وأمينة عرفي.