بباقة من الورد الأبيض.. فيروز تودع ابنها هلي الرحباني بكلمات مؤثرة| صور

انطلقت مراسم تشييع جثمان هلي الرحباني ابن الفنانة فيروز، والذى يقام فى كنيسة رقاد السيدة في منطقة المحيدثة – بكفيا بلبنان.

جنازة هلي الرحباني

وحرصت فيروز، على وداع ابنها هلي الرحباني فى الكنسية من خلال تواجدها بباقة من الورد الأبيض ورسالة مكتوب بها “إلى ابنى الحبيب”.

تفاصيل وفاة هلي الرحباني

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه للمرة الثانية خلال عام واحد يفجع الموت الفنانة اللبنانية فيروز، مشيرًا إلى وفاة زياد الرحباني، نجلها الأكبر قبل عدة أشهر، وموت هلي الرحباني، نجل فيروز الأصغر.

جنازة هلي الرحباني

وتابع سنجاب، خلال رسالة له على الهواء ، في برنامج "صباح جديد"، مع الإعلاميتين شروق وجدي وشيرين غسان، أنه في الوقت الحالي توجد عدة استعدادات لإقامة مراسم الدفن يوم السبت المقبل، بمنطقة بكفيه، التي شهدت قبل عدة أشهر جنازة زياد الرحباني، الابن الأول للفنانة فيروز.

وأشار إلى أن هذا الخبر أثار اهتمام الشارع اللبناني، لا سيما الصحافة اللبنانية التي تترقب مشاركة الفنانة فيروز في مراسم الجنازة غدًا بمنطقة بكفيه، كما حدث في جنازة زياد الرحباني.

ولفت إلى أن الصحف اللبنانية عنونت رحيل هلي الرحباني بـ«وجع جديد في قلب فيروز»، إضافة إلى انتشار صورة تجمع فيروز برفقة نجلها المتوفى، تحت عنوان «الملاك الصامت صعد إلى السماء»، مؤكدًا على أن هلي، كان يعاني من ظروف صحية خاصة مر بها خلال حياته.

جنازة هلي الرحباني

أبناء فيروز

وفي وقت سابق، نشرت ريما الرحباني صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة فيروز في أحدث ظهور لها برفقة نجليها هلي وزياد الرحباني .

وعلقت ريما علي الصورة قائلة : فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي) الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة

كنيسة السيّدة - المحيدثة - بكفيا كنيسة العاصي القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني(إختي) مع الصديق الأبونا ملحم ب آيفون ريما طبعاً.

وتابعت : مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة..أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين..ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني!

وأضافت : ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!... وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!

إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!"ضريبة الشهرة" .. "مقابل كل فرح في وجع!" .. "مقابل كل نجاح في بِكي".....وما كانت تِرضى نفسي وتِستَكين ..وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟ ..ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟

اي اي ما بنكر إنّي مرّات “كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!”

وزعلت منّو وما عدت احكيه.

واستكملت : بس مش من زمان لقيت الجواب..هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض!هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر

والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية.