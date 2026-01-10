ياسمين الچيلاني تكشف مفاجأة: عرفت خبر طلاقي بالصدفة من فيسبوك

كشفت الممثلة ياسمين جيلاني عن تفاصيل جديدة حول طلاقها، مؤكدة أنها علمت بالصدفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت ياسمين الجيلانى، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز: “تفاجأت بخبر طلاقي بعدما نُشر على السوشيال ميديا، قلت طالما الخبر اتكتب يبقى صح”.

وتابعت: “كل واحد بيتعامل بطبيعته، وأنا بتعامل بطبيعتى ونيتى، وربنا يدى كل واحد على قد نيته”.

كان الممثل عمر خورشيد أعلن انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين جيلاني، أم ابنته، في منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات.

وقال خورشيد، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما يُعلن الزواج يجب أيضًا الإعلان عن الطلاق".