غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
فن وثقافة

حسبنا الله ونعم الوكيل.. منشور مؤثر من لقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
سعيد فراج

كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا مطولا ومؤثرا عبر حسابها الخاص على فيسبوك، بعد أيام من إعلان إصابتها بالعصب السابع. 

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها: «حسبنا الله ونعم الوكيل .. أنا بقالي في الفن ٤١ سنة .. اشتغلت مع أكبر نجوم مصر  من طفولتي احمد زكي و سعاد حسني فريد شوقي كمال الشناوى  أسعاد يونس يونس شلبي  صلاح السعدني صفاء أبو السعود نادية الجندي  سميحة ايوب مرفت امين نور الشريف عادل امام وده علي سبيل المثال». 

وتابعت لقاء سويدان: «ذقت معني النجاح الحقيقي   مع جمهور حقيقي مش في عالم افتراضي .. ولا اسعي لترند معرضة نفسي و سمعتي وتاريخي لهذا .. حصلت على جوائز في مهرجانات عربية ومصرية وقابلت ملوك ورؤساء دول كممثلة لبلدي وأنا خريجة اكاديمية الفنون كونسير فتوار ثم فنون مسرحية الاولي علي دفعتي حاليا 

وأضافت لقاء سويدان: «ويشهد الله علي نيتي من الظهور لم تطلب مني القناة ذلك ولا أنا أستفيد ماديا من مشاهدات شكرا لكل اللي دعا لي من قلبه و هم كثير في كل الوطن العربي وأفوض أمري إلى الله في كل من أراد أن يأذيني». 

إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع 

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت سويدان : " بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء ".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان العصب السابع أعمال لقاء سويدان

