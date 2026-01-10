حسبنا الله ونعم الوكيل.. منشور مؤثر من لقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب السابع

كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا مطولا ومؤثرا عبر حسابها الخاص على فيسبوك، بعد أيام من إعلان إصابتها بالعصب السابع.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها: «حسبنا الله ونعم الوكيل .. أنا بقالي في الفن ٤١ سنة .. اشتغلت مع أكبر نجوم مصر من طفولتي احمد زكي و سعاد حسني فريد شوقي كمال الشناوى أسعاد يونس يونس شلبي صلاح السعدني صفاء أبو السعود نادية الجندي سميحة ايوب مرفت امين نور الشريف عادل امام وده علي سبيل المثال».

وتابعت لقاء سويدان: «ذقت معني النجاح الحقيقي مع جمهور حقيقي مش في عالم افتراضي .. ولا اسعي لترند معرضة نفسي و سمعتي وتاريخي لهذا .. حصلت على جوائز في مهرجانات عربية ومصرية وقابلت ملوك ورؤساء دول كممثلة لبلدي وأنا خريجة اكاديمية الفنون كونسير فتوار ثم فنون مسرحية الاولي علي دفعتي حاليا

وأضافت لقاء سويدان: «ويشهد الله علي نيتي من الظهور لم تطلب مني القناة ذلك ولا أنا أستفيد ماديا من مشاهدات شكرا لكل اللي دعا لي من قلبه و هم كثير في كل الوطن العربي وأفوض أمري إلى الله في كل من أراد أن يأذيني».

إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت سويدان : " بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء ".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".